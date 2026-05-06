Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Панатинаикос Афины — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Защитник ЦСКА Зайцев перенёс операцию на правой стопе

Защитник ЦСКА Зайцев перенёс операцию на правой стопе
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Иван Зайцев успешно прооперирован после перелома одной из костей правой стопы, сообщает пресс-служба клуба.

Травма была получена на тренировке в период подготовки к плей-офф. Повреждение стало повторным — ранее в нынешнем сезоне баскетболист уже ломал ту же кость и пропускал более двух месяцев. Защитнику было показано оперативное вмешательство для фиксации повреждённой кости. Сроки восстановления будут определяться по результатам промежуточных исследований.

Зайцев проводит первый полноценный сезон в основном составе красно-синих. В его активе 14 матчей за ЦСКА, 16 очков, пять подборов, четыре передачи и семь перехватов за суммарные 68 минут на паркете.

Материалы по теме
Уровень MVP — Тримбл вывел ЦСКА в полуфинал. «Енисей» дома закончил сезон
Уровень MVP — Тримбл вывел ЦСКА в полуфинал. «Енисей» дома закончил сезон
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android