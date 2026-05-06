Защитник ЦСКА Зайцев перенёс операцию на правой стопе

Защитник московского ЦСКА Иван Зайцев успешно прооперирован после перелома одной из костей правой стопы, сообщает пресс-служба клуба.

Травма была получена на тренировке в период подготовки к плей-офф. Повреждение стало повторным — ранее в нынешнем сезоне баскетболист уже ломал ту же кость и пропускал более двух месяцев. Защитнику было показано оперативное вмешательство для фиксации повреждённой кости. Сроки восстановления будут определяться по результатам промежуточных исследований.

Зайцев проводит первый полноценный сезон в основном составе красно-синих. В его активе 14 матчей за ЦСКА, 16 очков, пять подборов, четыре передачи и семь перехватов за суммарные 68 минут на паркете.