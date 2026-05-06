Майк Джеймс — об уходе из «Монако»: не знаю, смог бы кто-то ещё сделать то же самое

Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс подвёл итоги пятилетнего этапа карьеры в княжестве, который завершился после вылета от «Олимпиакоса» (0-3) в четвертьфинале Евролиги.

«Честно говоря, пока об этом не задумывался. Думаю, это тема для размышлений на лето. Были и хорошие моменты, и плохие, но, оглядываясь назад, спустя пять лет, не уверен, что кто-то другой пришёл бы сюда и сделал то, что удалось мне с этой командой.

Они внесли свой вклад, сыграли свою роль, но повторить это, на мой взгляд, вряд ли кто-то смог бы. Посмотрите: многие коллективы приходят из Еврокубка, а потом уходят. Снова скатываются вниз. Не попадают в плей-офф, в «Финал четырёх», не борются на высоком уровне.

Думаю, наследие — это глупость. Люди придают ему слишком много значения. Когда говорят о Евролиге, меня где-то упомянут. А когда говорят о «Монако», меня точно упомянут», — приводит слова Джеймса издание Basket News.

Под руководством Джеймса «Монако» выходил в плей-офф во всех пяти сезонах, дважды играл в «Финале четырёх» и один раз — в финале. С 2021 по 2026 год американец лидировал в Евролиге по очкам, передачам, минутам и коэффициенте эффективности, дважды попадал в первую символическую сборную и стал MVP сезона-2023/2024.