Экс-тренер «Уралмаша» Вергун ответил, принципиальны ли для него матчи с бывшим клубом

Главный тренер мужской сборной Беларуси и помощник главного тренера команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Ростислав Вергун ответил, принципиальны ли для него матчи с «Уралмашем», в котором до недавнего времени занимал пост главного тренера.

«Глубокий вопрос. Мне кажется, сейчас надо просто относиться к «Уралмашу» как к сопернику по четвертьфиналу. Точно не нужно искать какие-то эмоциональные моменты. Это часть работы, я сделал следующий шаг. Сейчас все мысли, чтобы спортивный сезон для меня не просто не заканчивался, а завершился с достойным результатом. Это мечта любого спортсмена. Когда-то у меня был первый выход в плей-офф, когда-то — Кубок. А теперь для меня это первое попадание в полуфинал», — приводит слова Вергуна портал EANews.ru.

В январе 2026 года Вергун покинул «Уралмаш», который он возглавлял с декабря 2023 года. Под его руководством команда дважды выходила в плей-офф Единой лиги ВТБ, а в прошлом сезоне впервые в своей истории выиграла Кубок России.