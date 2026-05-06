«Панатинаикос» закрыл скамейку «Валенсии» защитным ограждением перед третьим матчем серии

«Панатинаикос» принял дополнительные меры безопасности перед третьим матчем четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Валенсией» в Афинах, закрыв гостевую скамейку защитным ограждением.

Владелец греческого клуба Димитрис Яннакопулос, отбывающий трёхматчевую дисквалификацию за поведение во втором матче в Валенсии, призвал болельщиков к сдержанности.

«Я с удивлением прочитал, что наш завтрашний соперник, «Валенсия», путешествует с частной охраной. Это производит на меня большое впечатление, потому что в последние годы наш стадион получал меньше всего штрафов. Быть крупнейшим клубом Европы — это не только выигрывать кубки, но и уважать соперника.

Именно поэтому они — «Валенсия», а мы — «Панатинаикос». Я требую достойного поведения ото всех, от организованных фанатов, которые делают OAKA самой пугающей ареной Европы, до зрителей у площадки. Мы выходим побеждать и закрывать серию, но что бы ни случилось — мы не выбегаем на площадку в конце и уважаем каждого», — приводит слова Яннакопулоса издание Eurohoops.