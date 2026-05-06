Чемпион НБА заявил, что на Леброна Джеймса оказывалось наибольшее давление в истории

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс выразил уверенность в том, что на 41-летнего лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественника Леброна Джеймса оказывалось наибольшее давление в истории спорта.

«Ни один другой спортсмен в истории спорта не подвергался такому давлению с 16 лет, как Леброн Джеймс. Ни один другой спортсмен не попадал на обложку Sports Illustrated с подписью «Избранный». Ни один другой спортсмен не приходил в лигу с ожиданиями, сравнимыми с ожиданиями от Майкла Джордана, и не оправдывал их. Его обрекали на провал… Когда речь заходит о долголетии и давлении, ни один другой спортсмен в истории спорта не подвергался такому давлению. Вот почему он величайший!» — приводит слова Перкинса аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.