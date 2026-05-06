Панатинаикос Афины — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс заявил, что проблемы в игре с «Оклахомой» вызываны отсутствием Дончича

Леброн Джеймс заявил, что проблемы в игре с «Оклахомой» вызываны отсутствием Дончича
41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс заявил, что проблемы с атакой в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Оклахома-Сити Тандер» вызваны отсутствием на площадке 27-летнего разыгрывающего защитника словенца Луки Дончича. Игра завершилась со счётом 108:90 в пользу коллектива из Оклахомы.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2026, среда. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
108 : 90
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Холмгрен - 24, Гилджес-Александер - 18, Митчелл - 18, Маккейн - 12, Джо - 9, Хартенштайн - 8, Дорт - 6, Карузо - 5, Уоллес - 5, Уильямс - 3, Уиггинс, Уильямс, Топич
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Хатимура - 18, Смарт - 12, Эйтон - 10, Ривз - 8, Кеннард - 7, Хэйс - 3, Ларэвиа - 3, Вандербилт - 2, Тьеро, Смит, Кнехт, Джеймс, Клебер

«Проблемы в атаке? У нас есть парень, который набирал в среднем 37 очков за игру… Вот в чём проблема. Мы играем против команды с лучшей обороной в НБА. А когда играешь с командой с сильной защитой, нужны игроки, которые могут постоянно отвлекать на себя нескольких защитников. Мне кажется, сегодня у нас были отличные броски, но их не реализовали», — приводит слова Джеймса портал Basketball Network.

У Леброна и «Лейкерс» не было шансов. «Оклахома» спокойно открыла серию победой
