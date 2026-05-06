Леброн Джеймс заявил, что проблемы в игре с «Оклахомой» вызываны отсутствием Дончича

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс заявил, что проблемы с атакой в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Оклахома-Сити Тандер» вызваны отсутствием на площадке 27-летнего разыгрывающего защитника словенца Луки Дончича. Игра завершилась со счётом 108:90 в пользу коллектива из Оклахомы.

«Проблемы в атаке? У нас есть парень, который набирал в среднем 37 очков за игру… Вот в чём проблема. Мы играем против команды с лучшей обороной в НБА. А когда играешь с командой с сильной защитой, нужны игроки, которые могут постоянно отвлекать на себя нескольких защитников. Мне кажется, сегодня у нас были отличные броски, но их не реализовали», — приводит слова Джеймса портал Basketball Network.