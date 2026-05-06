Панатинаикос Афины — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Ростислав Вергун подвёл итоги четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги

Ассистент главного тренера «Зенита» Ростислав Вергун, ранее возглавлявший «Уралмаш», подвёл итоги четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, которую петербуржцы выиграли 3-1.

— «Уралмаш» завершил сезон, вы с «Зенитом» будете продолжать бороться за Кубок. Как оцените результат четвертьфинальной серии?
— Мы изначально понимали, что «Зенит» ждёт самый неуступчивый, самый замотивированный соперник на первой стадии плей-офф. Все ожидания оправдались. Мне кажется, что в первой игре мы сделали слишком много, чтобы помочь сопернику поверить в то, что он может нас победить. Затем мы внесли чёткие изменения, прежде всего в защите.

По счёту понятно, насколько ответственнее мы сыграли в обороне, не дав лидерам соперника ничего сделать. Помним, Гарретт [Нэвелс] набрал 27 очков в первой игре, но при всём уважении к Гарретту, у нас есть ресурс, который не позволяет лидерам соперника чувствовать себя комфортно и сильно влиять на ход матча, — приводит слова Вергуна издание ЕАН.

