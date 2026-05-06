Панатинаикос Афины — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Эмбиид не сыграет во втором матче с «Нью-Йорком» из-за проблем со здоровьем — Чарания

32-летний американский центровой камерунского происхождения Джоэл Эмбиид, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс», не сыграет во втором матче полуфинальной серии с «Нью-Йорк Никс», который пройдёт завтра, 7 марта. Об этом сообщает авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

Согласно имеющейся информации, у лидера «Филадельфии» проблемы с голеностопом и бедром. Сегодня Джоэл не смог принять участие в тренировочной сессии. Сейчас Эмбиид получает лечение.

В регулярном чемпионате Эмбиид провёл 38 матчей и набирал в среднем 26,9 очка, делал 7,7 подбора и 3,9 передачи за игру. Кроме того, он пропустил 13 матчей после растяжения правой косой мышцы живота, которое получил 26 февраля в игре с «Майами Хит».

