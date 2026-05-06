Лука Дончич рассказал, сколько ещё будет восстанавливаться

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич, восстанавливающийся после растяжения подколенного сухожилия второй степени, сообщил, что уже приступил к беговой работе, но пока не допущен к контактным тренировкам.

«Я просто делаю всё, что в моих силах. Каждый день занимаюсь тем, чем нужно. Понимаете, сейчас, конечно, восстанавливаюсь, работаю. Как уже говорил, в первый раз врачи сказали, что на это уйдёт восемь недель. Так что знаете, просто живу и с каждым днём чувствую себя всё лучше», — заявил Дончич в интервью для Дейва Макменамина.

С момента травмы, полученной более месяца назад на площадке «Оклахомы», прошло около пяти недель. После повреждения словенец летал в Европу на специализированное лечение, затем вернулся в расположение команды.