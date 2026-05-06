«Было тяжело просто смотреть». Дончич — о поражении «Лейкерс» в первом матче с «Оклахомой»

27-летний разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич поделился мыслями насчёт поражения «озёрников» в первом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с командой «Оклахома-Сити Тандер». Игра завершилась со счётом 108:90 в пользу коллектива из Оклахомы.

«Не думаю, что люди понимают, как это расстраивает. Всё, чего я хочу, — это играть в баскетбол, особенно в это время сезона… Очень горжусь своей командой и тем, как она играет. Было очень тяжело просто сидеть и смотреть», — приводит слова Луки Дончича портал New York Post.