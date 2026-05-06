Панатинаикос Афины — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Было тяжело просто смотреть». Дончич — о поражении «Лейкерс» в первом матче с «Оклахомой»

«Было тяжело просто смотреть». Дончич — о поражении «Лейкерс» в первом матче с «Оклахомой»
27-летний разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич поделился мыслями насчёт поражения «озёрников» в первом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с командой «Оклахома-Сити Тандер». Игра завершилась со счётом 108:90 в пользу коллектива из Оклахомы.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2026, среда. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
108 : 90
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Холмгрен - 24, Гилджес-Александер - 18, Митчелл - 18, Маккейн - 12, Джо - 9, Хартенштайн - 8, Дорт - 6, Карузо - 5, Уоллес - 5, Уильямс - 3, Уиггинс, Уильямс, Топич
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Хатимура - 18, Смарт - 12, Эйтон - 10, Ривз - 8, Кеннард - 7, Хэйс - 3, Ларэвиа - 3, Вандербилт - 2, Тьеро, Смит, Кнехт, Джеймс, Клебер

«Не думаю, что люди понимают, как это расстраивает. Всё, чего я хочу, — это играть в баскетбол, особенно в это время сезона… Очень горжусь своей командой и тем, как она играет. Было очень тяжело просто сидеть и смотреть», — приводит слова Луки Дончича портал New York Post.

У Леброна и «Лейкерс» не было шансов. «Оклахома» спокойно открыла серию победой
У Леброна и «Лейкерс» не было шансов. «Оклахома» спокойно открыла серию победой
