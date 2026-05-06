Редик — о возвращении Дончича: когда будет готов, он должен играть

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик ответил на вопрос, как команда балансирует между желанием Луки Дончича вернуться на площадку и необходимостью защитить его от повторной травмы.

«Всё очень просто. Когда он будет готов, должен играть. Это связано с уверенностью самого спортсмена. То же самое, что и с Остином Ривзом», — сказал Редик в коротком видео, опубликованном на странице журналиста Дейва Макменамина в социальной сети Х.

Дончич восстанавливается после растяжения подколенного сухожилия второй степени и, по его собственным словам, ориентируется на восьминедельный срок, прошло около пяти недель. Он уже начал беговую работу, но ещё не допущен к контактным тренировкам.