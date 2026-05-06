Жальгирис — Фенербахче, результат матча 6 мая 2026, счет 81:78, Евролига — 2025/2026

«Жальгирис» одержал победу над «Фенербахче» в третьем матче 1/4 финала плей-офф Евролиги
В среду, 6 мая, в плей-офф Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день 1/4 финала, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть встречу литовского коллектива «Жальгирис» из Каунаса и турецкого клуба «Фенербахче». Игра закончилась со счётом 81:78 в пользу «Жальгириса».

Евролига . 1/4 финала. 3-й матч
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
81 : 78
Фенербахче
Стамбул, Турция
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Райт, Браздейкис, Гедрайтис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Фенербахче: Болдуин, Мелли, Хортон-Такер, Бостон, де Коло, Биберович, Битим, Янтунен, Холл, Сильва, Колсон, Берч

Самым результативным игроком в составе коллектива из Каунаса стал литовский форвард Ажуолас Тубелис. Он записал на свой счёт 26 очков, шесть подборов, две передачи и одну потерю. Коэффициент его эффективности составил «+31».

У «Фенербахче» лучшим игроком стал американский защитник Уэйд Болдуин. Он принёс команде 16 очков. Также он сделал три подбора и пять передач при двух потерях. Коэффициент его полезности в этом матче составил «+16».

Календарь плей-офф Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Евролиги сезона-2025/2026
