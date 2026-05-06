«Жальгирис» одержал победу над «Фенербахче» в третьем матче 1/4 финала плей-офф Евролиги

В среду, 6 мая, в плей-офф Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день 1/4 финала, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть встречу литовского коллектива «Жальгирис» из Каунаса и турецкого клуба «Фенербахче». Игра закончилась со счётом 81:78 в пользу «Жальгириса».

Самым результативным игроком в составе коллектива из Каунаса стал литовский форвард Ажуолас Тубелис. Он записал на свой счёт 26 очков, шесть подборов, две передачи и одну потерю. Коэффициент его эффективности составил «+31».

У «Фенербахче» лучшим игроком стал американский защитник Уэйд Болдуин. Он принёс команде 16 очков. Также он сделал три подбора и пять передач при двух потерях. Коэффициент его полезности в этом матче составил «+16».