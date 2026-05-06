Панатинаикос Афины — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Панатинаикос — Валенсия, результат матча 6 мая 2026, счет 87:91, Евролига — 2025/2026

«Валенсия» одержала победу в третьем матче 1/4 финала плей-офф Евролиги с «Панатинаикосом»
В среду, 6 мая, в плей-офф Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день 1/4 финала, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть встречу греческого коллектива «Панатинаикос» и испанского клуба «Валенсия». Игра закончилась со счётом 87:91 в пользу «Валенсии». Таким образом, теперь счёт в серии стал 2-1 в пользу «Панатинаикоса».

Евролига . 1/4 финала. 3-й матч
06 мая 2026, среда. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
87 : 91
Валенсия
Валенсия, Испания
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Хэйс, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Лессор, Фарид, Григонис, Эрнангомес, Митоглу
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Ки, Монтеро, Сако, Томпсон, Костелло, Ногес

Самым результативным игроком в составе коллектива из Афин стал 28-летний американский разыгрывающий защитник Тимоти Шортс. В ходе встречи представитель США набрал 17 очков, сделал два подбора и отдал шесть передач.

Наиболее результативным игроком в составе «Валенсии» стал 22-летний представитель Доминиканской Республики Жан Монтеро. Ему удалось набрать 16 очков, сделать три подбора и отдать девять передач.

