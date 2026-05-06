Оба главных тренера удалены в третьем матче серии «Панатинаикос» — «Валенсия»

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман и главный тренер «Валенсии» Педро Мартинес были удалены с площадки в третьей четверти третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги.

За три минуты до конца третьей четверти при счёте 67:56 в пользу «Валенсии» между тренерами вспыхнула перепалка. Оба получили по техническому фолу, но конфликт продолжился — ситуация переросла в столкновение у центральной линии, на площадку вынуждены были выйти игроки и персонал.

«Панатинаикос» ведёт в серии 2-0. Ранее по итогам второго матча владелец греческого клуба Димитрис Яннакопулос получил трёхматчевую дисквалификацию, а Мартинес назвал его «позором».