Оба главных тренера удалены в третьем матче серии «Панатинаикос» — «Валенсия»
Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман и главный тренер «Валенсии» Педро Мартинес были удалены с площадки в третьей четверти третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги.
Евролига . 1/4 финала. 3-й матч
06 мая 2026, среда. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
87 : 91
Валенсия
Валенсия, Испания
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Хэйс, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Лессор, Фарид, Григонис, Эрнангомес, Митоглу
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Ки, Монтеро, Сако, Томпсон, Костелло, Ногес
За три минуты до конца третьей четверти при счёте 67:56 в пользу «Валенсии» между тренерами вспыхнула перепалка. Оба получили по техническому фолу, но конфликт продолжился — ситуация переросла в столкновение у центральной линии, на площадку вынуждены были выйти игроки и персонал.
«Панатинаикос» ведёт в серии 2-0. Ранее по итогам второго матча владелец греческого клуба Димитрис Яннакопулос получил трёхматчевую дисквалификацию, а Мартинес назвал его «позором».
