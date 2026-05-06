Панатинаикос Афины — Валенсия Баскет. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Евролига — 2025/2026: результаты плей-офф на 6 мая, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей плей-офф на 6 мая
Комментарии

В среду, 6 мая, в Евролиге сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день 1/4 финала, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть две встречи плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Евролига. Результаты плей-офф на 6 мая:

«Жальгирис» — «Фенербахче» — 81:78 (счёт серии 1-2);
«Панатинаикос» — «Валенсия» — 87:91 (счёт серии 2-1).

Пока только одна команда гарантировала себе место в «Финале четырёх» — победитель регулярного чемпионата «Олимпиакос».

«Жальгирис» обыграл «Фенербахче» и не дал турецкому клубу закрыть серию 3-0. Аналогичным образом «Валенсия» переиграла «Панатинаикос», продлив борьбу.

Завтра, 7 мая, состоится ещё один матч — «Хапоэль» Тель-Авив примет «Реал» Мадрид в 21:00 мск. Счёт в серии — 1-2.

Календарь плей-офф Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Евролиги сезона-2025/2026
«Хочу, чтобы вы помнили меня таким, каким я был». Ачилле Полонара попрощался с баскетболом
