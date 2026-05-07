Экс-тренер «Уралмаша» Вергун ответил, что испытывает, когда играет против бывшего клуба

Главный тренер мужской сборной Беларуси и помощник главного тренера команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Ростислав Вергун рассказал, какие эмоции испытывает, когда приезжает в Екатеринбург и играет против «Уралмаша».

«Станет проще, когда здесь будут другие люди и другая команда. Всё-таки слишком многое мы пережили и прошли вместе, слишком много здесь близких для меня людей. Хорошо помню момент после увольнения, когда мой старший сын сказал: «Самая большая победа — это то, как тебя провожали болельщики». И когда перед третьей игрой серии (матч проходил в Екатеринбурге. — Прим. «Чемпионата») я снова услышал поддержку зала после объявления моего имени, это были невероятные ощущения», — приводит слова Вергуна портал EANews.ru.

В январе 2026 года Вергун покинул «Уралмаш», который он возглавлял с декабря 2023 года. Под его руководством команда дважды выходила в плей-офф Единой лиги ВТБ, а в прошлом сезоне впервые в своей истории выиграла Кубок России.

