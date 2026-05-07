Вергун — о серии с «Уралмашем»: когда знаешь игроков, легче реагируешь на изменения

Ассистент главного тренера «Зенита» Ростислав Вергун, ранее возглавлявший «Уралмаш», признал, что знание возможностей бывших подопечных помогало в подготовке к четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги.

— Знание потенциала игроков «Уралмаша» помогало вам в подготовке к играм и во время матчей?

— Безусловно. Когда хорошо понимаешь возможности игроков, легче реагировать на изменения по ходу серии. Некоторые решения соперника были для нас непонятными, но, на мой взгляд, мы довольно неплохо реагировали. Но у нас тоже своя история: не все здоровы, тяжёлый сезон для команды. Мне кажется, что такие матчи — особенно третья игра — стали переломными. Мы забрали преимущество домашней площадки, и это стало заделом на продолжение. В четвертом матче я бы очень хотел отметить «Уралмаш», в отличие от многих команд лиги, которые не входят в топ-4, они боролись до конца. Мы говорили ребятам, что эта команда не отдаст серию просто так, придётся работать до последних минут. И действительно, игра была очень плотной и могла повернуться в любую сторону, — приводит слова Вергуна издание ЕАН.