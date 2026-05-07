Вергун — о работе главным тренером и ассистентом: роли некорректно сравнивать

Ассистент главного тренера «Зенита» Ростислав Вергун, ранее возглавлявший «Уралмаш», сравнил уровень ответственности на двух должностях.

— Когда вы чувствовали большую ответственность: работая главным тренером в «Уралмаше» или ассистентом в «Зените» — всё-таки гранд из топ-4?

— Мне кажется, эти роли некорректно сравнивать. Даже невозможно посчитать, во сколько раз работа главного тренера более ответственная и энергозатратная, чем работа ассистента. Каждый в нашем тренерском штабе, я в частности, пытаемся быть полезной частью большого механизма. У нас есть свои функции, стараемся выполнять их максимально качественно. Но роль и должность главного тренера включают гораздо больше — это совсем другой уровень ответственности, — приводит слова Вергуна издание ЕАН.