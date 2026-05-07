«Нью-Йорк» благодаря 26 очкам Брансона выиграл второй матч серии с «Филадельфией»

Завершился второй матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Нью-Йорк Никс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой хозяев паркета со счётом 108:102. Счёт в серии 2-0.

В составе «Нью-Йорка» наибольшей результативностью отметились американский защитник команды Джейлен Брансон (26 очков и шесть ассистов) и британский форвард О Джи Ануноби (24 очка, пять подборов и две передачи). В активе доминиканского центрового Карла-Энтони Таунса дабл-дабл: 20 очков, 10 подборов и семь передач.

Лучшую результативность в «Филадельфии» показал американский разыгрывающий Тайриз Макси — 26 очков, три подбора и шесть передач.

Следующий матч между командами состоится 9 мая в Филадельфии.