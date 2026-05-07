Нью-Йорк Никс — Филадельфия Сиксерс, результат матча 7 мая 2026, счет 108:102, 2-й матч плей-офф НБА 2025-2026

«Нью-Йорк» благодаря 26 очкам Брансона выиграл второй матч серии с «Филадельфией»
Завершился второй матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Нью-Йорк Никс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой хозяев паркета со счётом 108:102. Счёт в серии 2-0.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
108 : 102
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Йорк Никс: Брансон - 26, Ануноби - 24, Таунс - 20, Бриджес - 18, Кларксон - 6, Харт - 5, Макбрайд - 4, Альварадо - 3, Хукпорти - 2, Дадье, Колек, Сохан, Шамет, Диавара
Филадельфия Сиксерс: Макси - 26, Джордж - 19, Убре - 19, Эджкомб - 17, Граймс - 7, Драммонд - 6, Барлоу - 6, Бона - 2, Лоури, Эдвардс, Уотфорд, Терри, Брум, Уокер

В составе «Нью-Йорка» наибольшей результативностью отметились американский защитник команды Джейлен Брансон (26 очков и шесть ассистов) и британский форвард О Джи Ануноби (24 очка, пять подборов и две передачи). В активе доминиканского центрового Карла-Энтони Таунса дабл-дабл: 20 очков, 10 подборов и семь передач.

Лучшую результативность в «Филадельфии» показал американский разыгрывающий Тайриз Макси — 26 очков, три подбора и шесть передач.

Следующий матч между командами состоится 9 мая в Филадельфии.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
