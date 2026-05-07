«Сан-Антонио» разгромил «Миннесоту» с разницей в 38 очков. У Вембаньямы — дабл-дабл

Утром 7 мая завершился второй матч 1/4 финала НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Сан-Антонио (Техас, США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 133:95. Счёт в серии 1-1.

В составе хозяев наибольшей результативностью отметился защитник Стефон Касл, в его активе 21 очко. Его партнёр по команде центровой Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл: 19 очков, 15 подборов. Также на его счету две передачи.

Наивысшую результативность у гостей продемонстрировали сразу четверо игроков, набравшие дюжину очков — форварды Джейден Макдэниелс, Джулиус Рэндл и Терренс Шеннон, а также защитник Энтони Эдвардс.

Следующий матч между командами состоится 9 мая в Миннесоте.

В первом раунде плей-офф «Сан-Антонио» прошёл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом в серии 4-1. «Миннесота» одолела «Денвер Наггетс» со счётом в серии 4-2.

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».