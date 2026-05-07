Сан-Антонио Спёрс — Миннесота Тимбервулвз, результат матча 7 мая 2026, счет 133:95, плей-офф НБА 2025-2026

«Сан-Антонио» разгромил «Миннесоту» с разницей в 38 очков. У Вембаньямы — дабл-дабл
Утром 7 мая завершился второй матч 1/4 финала НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Сан-Антонио (Техас, США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 133:95. Счёт в серии 1-1.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
133 : 95
Миннесота Тимбервулвз
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 21, Вембаньяма - 19, Фокс - 16, Шампани - 12, Барнс - 12, Харпер - 11, Васселл - 10, Джонсон - 9, Уотерс III - 8, Олиник - 5, Корнет - 4, Маклафлин - 2, Брайант - 2, Бийомбо - 2, Пламли
Миннесота Тимбервулвз: Шеннон - 12, Макдэниелс - 12, Эдвардс - 12, Рэндл - 12, Рид - 11, Андерсон - 8, Инглс - 7, Беранже - 7, Гобер - 5, Филлипс - 3, Конли - 3, Кларк - 3, Хиланд, Досунму

В составе хозяев наибольшей результативностью отметился защитник Стефон Касл, в его активе 21 очко. Его партнёр по команде центровой Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл: 19 очков, 15 подборов. Также на его счету две передачи.

Наивысшую результативность у гостей продемонстрировали сразу четверо игроков, набравшие дюжину очков — форварды Джейден Макдэниелс, Джулиус Рэндл и Терренс Шеннон, а также защитник Энтони Эдвардс.

Следующий матч между командами состоится 9 мая в Миннесоте.

В первом раунде плей-офф «Сан-Антонио» прошёл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом в серии 4-1. «Миннесота» одолела «Денвер Наггетс» со счётом в серии 4-2.

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».

2-0 от «Нью-Йорка и мощный разгром «Миннесоты» от «Сан-Антонио». Плей-офф НБА — LIVE
