В ночь на 7 мая в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день 1/4 финала плей-офф сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты игр плей-офф на 7 мая:

«Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс» — 108:102 (счёт в серии 2-0);

«Сан-Антонио Спёрс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 133:95 (счёт в серии 1-1).

В двух других парах, участвующих в 1/4 финала, встречаются: в Восточной конференции «Детройт Пистонс» и «Кливленд Кавальерс» (счёт в серии 1-0), а в Западной — «Оклахома-Сити Тандер» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (счёт в серии 1-0).