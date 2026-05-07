Хапоэль Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
21:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин показал свой рацион питания в Нью-Йорке

20-летний разыгрывающий защитник команды НБА «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о своём рационе питания в Нью-Йорке.

«Спрашиваете часто у меня в комментариях про мой рацион. На фото примерный набор продуктов, который лежит у меня дома в холодильнике. В основном это фрукты, овощи. Также к этому набору я добавляю натуральную молочку и иногда мясо, которые покупаю в фермерском магазине.

Мяса и рыбы я ем много, но не дома. Для приготовления вкусного мяса нужно время, которого часто не хватает. Только в выходной или когда приезжает семья. В остальном питаюсь в нашем тренировочном центре. Также в Нью-Йорке много заведений со вкусным мясом, могу поесть и там», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

