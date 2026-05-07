Евролига: расписание матчей плей-офф на 7 мая

В четверг, 7 мая, в Евролиге сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день 1/4 финала, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть одну встречу плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Евролига. Расписание игр на 7 мая (время — московское):

21:00. «Хапоэль» Тель-Авив — «Реал» Мадрид (счёт в серии 1-2).

Единственным клубом, который на данный момент гарантировал себе участие в «Финале четырёх», является обладатель бронзовых медалей прошлого сезона «Олимпиакос», обыгравший со счётом 3-0 «Монако». В остальных сериях — «Фенербахче» — «Жальгирис» и «Панатинаикос» — «Валенсия» — счёт 2-1.