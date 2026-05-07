Хапоэль Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Локомотив-Кубань» поздравил ХК «Локомотив» с выходом в финал Кубка Гагарина

Комментарии

Команда Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» поздравила ярославский хоккейный коллектив «Локомотив» с победой в седьмом матче полуфинала Кубка Гагарина с «Авангардом» (4:3 2ОТ) и выходом в финал турнира.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кирьянов (Паник, Елесин) – 00:25 (5x5)     1:1 Волков (Шарипзянов, Пономарёв) – 05:00 (5x5)     1:2 Окулов – 25:49 (5x5)     1:3 Чеккони (Волков, Прохоркин) – 33:27 (5x5)     2:3 Шалунов (Полунин) – 39:29 (5x5)     3:3 Сурин (Гернат) – 51:35 (5x5)     4:3 Берёзкин (Каюмов, Береглазов) – 88:31 (5x5)    

«Поздравляем хоккейный клуб «Локомотив» с выходом в финал Кубка Гагарина!

Ярославцы одержали победу в тяжелейшей семиматчевой серии против омского «Авангарда», теперь впереди — противостояние казанскому «Ак Барсу» в финале! Желаем железнодорожникам защитить чемпионский титул, а Локосемья будет рядом», — говорится в сообщении команды в телеграм-канале.

В финале ярославцы встретятся с «Ак Барсом». Серия начнётся в Ярославле 11 мая и продлится до четырёх побед. Сами краснодарцы 12 мая проведут первый матч 1/2 финала плей-офф Единой лиги с ЦСКА.

