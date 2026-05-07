«Локомотив-Кубань» поздравил ХК «Локомотив» с выходом в финал Кубка Гагарина

Команда Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» поздравила ярославский хоккейный коллектив «Локомотив» с победой в седьмом матче полуфинала Кубка Гагарина с «Авангардом» (4:3 2ОТ) и выходом в финал турнира.

«Поздравляем хоккейный клуб «Локомотив» с выходом в финал Кубка Гагарина!

Ярославцы одержали победу в тяжелейшей семиматчевой серии против омского «Авангарда», теперь впереди — противостояние казанскому «Ак Барсу» в финале! Желаем железнодорожникам защитить чемпионский титул, а Локосемья будет рядом», — говорится в сообщении команды в телеграм-канале.

В финале ярославцы встретятся с «Ак Барсом». Серия начнётся в Ярославле 11 мая и продлится до четырёх побед. Сами краснодарцы 12 мая проведут первый матч 1/2 финала плей-офф Единой лиги с ЦСКА.