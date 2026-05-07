Тимофей Мозгов оценил прогресс Владислава Голдина

Бывший центровой «Кливленд Кавальерс», чемпион НБА Тимофей Мозгов после совместных тренировок оценил прогресс своего соотечественника, выступающего на той же позиции за команду «Майами Хит», Владислава Голдина.

«У Влада проходят хорошие тренировки. Самое главное, что у него есть желание, несмотря на то что он уже достиг первого контракта в НБА. Видно, что по-баскетбольному Голдин стал намного взрослее. Я увидел у него технические ошибки, над которыми нужно работать, но Влад стал зрелее, чем был. Голдин прибавляет», — приводит слова Мозгова «Спорт-экспресс».

Владислав стал игроком флоридской команды в 2025 году и провёл в НБА девять матчей за клуб.