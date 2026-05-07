Хапоэль Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Кущенко — о полуфиналах Единой лиги — 2026: именно «Локо» не так давно выбил ЦСКА

Кущенко — о полуфиналах Единой лиги — 2026: именно «Локо» не так давно выбил ЦСКА
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался в преддверии первых полуфинальных матчей плей-офф в сезоне-2025/2026.

«С каждым сезоном конкуренция в лиге усиливается. В полуфиналах у нас традиционные пары, серьёзные и зрелищные противостояния. ЦСКА сыграет с «Локо», а я напомню, что именно краснодарцы не так давно выбили армейцев в полуфинале в седьмом матче серии (в 1/2 финала сезона-2022/2023. — Прим. «Чемпионата»). «Зенит» — УНИКС тоже непредсказуемая серия. У той и другой команды достаточно амбиций. Ждем серьёзных баталий», — приводит слова Кущенко ТАСС.

Четвёрка команд в лице ЦСКА, «Зенита», УНИКСа и «Локомотива-Кубань» второй год подряд разыграет между собой путёвку в финал. В прошлом году чемпионом стали армейцы, «Зенит» взял серебряные медали, а казанцы — бронзовые.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
