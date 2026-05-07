«Играли как дерьмо». Фокс — о беседе в «Сан-Антонио» после проигрыша в 1-м матче с «Вулвз»
28-летний американский профессиональный баскетболист ДеАарон Фокс, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» на позиции разыгрывающего защитника, рассказал о беседе в клубе после поражения в первом матче серии с «Миннесотой Тимбервулвз» (102:104).
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
05 мая 2026, вторник. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
102 : 104
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 18, Касл - 17, Шампани - 17, Васселл - 14, Вембаньяма - 11, Джонсон - 11, Фокс - 10, Корнет - 2, Барнс - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Пламли, Уотерс III
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 21, Эдвардс - 18, Шеннон - 16, Макдэниелс - 16, Конли - 12, Рид - 12, Гобер - 7, Кларк - 2, Филлипс, Инглс, Хиланд, Андерсон, Беранже
«После первого матча мы говорили о том, что изначально подошли к серии в хорошем положении и форме. Но мы играли как дерьмо и проиграли [первый матч] с разницей в два очка», — приводит слова Фокса издание ESPN.
В ночь на 7 мая техасский коллектив взял реванш, разгромив команду из Миннесоты со счётом 133:95 и сравнявшись по победам в серии — 1-1.
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
133 : 95
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 21, Вембаньяма - 19, Фокс - 16, Шампани - 12, Барнс - 12, Харпер - 11, Васселл - 10, Джонсон - 9, Уотерс III - 8, Олиник - 5, Корнет - 4, Маклафлин - 2, Брайант - 2, Бийомбо - 2, Пламли
Миннесота Тимбервулвз: Шеннон - 12, Макдэниелс - 12, Эдвардс - 12, Рэндл - 12, Рид - 11, Андерсон - 8, Инглс - 7, Беранже - 7, Гобер - 5, Филлипс - 3, Конли - 3, Кларк - 3, Хиланд, Досунму
