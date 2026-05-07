«Играли как дерьмо». Фокс — о беседе в «Сан-Антонио» после проигрыша в 1-м матче с «Вулвз»

28-летний американский профессиональный баскетболист ДеАарон Фокс, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» на позиции разыгрывающего защитника, рассказал о беседе в клубе после поражения в первом матче серии с «Миннесотой Тимбервулвз» (102:104).

«После первого матча мы говорили о том, что изначально подошли к серии в хорошем положении и форме. Но мы играли как дерьмо и проиграли [первый матч] с разницей в два очка», — приводит слова Фокса издание ESPN.

В ночь на 7 мая техасский коллектив взял реванш, разгромив команду из Миннесоты со счётом 133:95 и сравнявшись по победам в серии — 1-1.