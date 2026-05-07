Хапоэль Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА объявил о подписании новых контрактов с Курбановым, Антоновым и Астапковичем

ЦСКА объявил о подписании новых контрактов с Курбановым, Антоновым и Астапковичем
Пресс-служба команды Единой лиги ВТБ ЦСКА объявила о заключении новых контрактов сразу с тремя ветеранами-форвардами московской команды — 39-летним Никитой Курбановым, 32-летним Антоном Астапковичем и 36-летним Семёном Антоновым. Срок действия новых соглашений не называется.

Курбанов уже провёл в составе москвичей 851 матч, что является рекордом клуба, у Антонова — 488 игр, а у Астапковича — 213.

12 мая 2026 года армейцы проведут первый матч в рамках полуфинального противостояния плей-офф Единой лиги с «Локомотивом-Кубань». Серия продлится до четырёх побед.

В предыдущем сезоне ЦСКА стал чемпионом Единой лиги, в финале одолев «Зенит» — 4-2.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
