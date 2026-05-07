Тренер «Сан-Антонио» подчеркнул важность Фокса после победы во второй игре с «Миннесотой»

Главный тренер команды НБА «Сан-Антонио Спёрс» Митч Джонсон высказался о подходе команды ко второму матчу серии с «Миннесотой Тимбервулвз» (133:95) после поражения в первой игре.

«Послание было простым. Мы в лучшей форме, когда ДеАарон в атакующем режиме. У него, вероятно, самый сильный эффект воздействия на нашу команду, когда он нагнетает темп, потому что за ним следуют Стефон Касл и Дилан Харпер. Затем наши снайперы получают броски в переходе, Виктор играет в пространстве и так далее.

Мне не нужно было бросать ему вызов. Я просто хотел, чтобы он знал: я могу не говорить ему этого каждый раз, но это правда. Он ни разу не передержал мяч и не бросал за всю нашу команду. Так что, когда приходит время проявить свою волю, это не обязательно должно происходить только в последние четыре минуты игры. Так что ДеАарон Фокс и Виктор задали тон, и все последовали их примеру», — приводит слова Джонсона ESPN.