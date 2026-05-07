Хапоэль Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Тренер «Сан-Антонио» подчеркнул важность Фокса после победы во второй игре с «Миннесотой»

Главный тренер команды НБА «Сан-Антонио Спёрс» Митч Джонсон высказался о подходе команды ко второму матчу серии с «Миннесотой Тимбервулвз» (133:95) после поражения в первой игре.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
133 : 95
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 21, Вембаньяма - 19, Фокс - 16, Шампани - 12, Барнс - 12, Харпер - 11, Васселл - 10, Джонсон - 9, Уотерс III - 8, Олиник - 5, Корнет - 4, Маклафлин - 2, Брайант - 2, Бийомбо - 2, Пламли
Миннесота Тимбервулвз: Шеннон - 12, Макдэниелс - 12, Эдвардс - 12, Рэндл - 12, Рид - 11, Андерсон - 8, Инглс - 7, Беранже - 7, Гобер - 5, Филлипс - 3, Конли - 3, Кларк - 3, Хиланд, Досунму

«Послание было простым. Мы в лучшей форме, когда ДеАарон в атакующем режиме. У него, вероятно, самый сильный эффект воздействия на нашу команду, когда он нагнетает темп, потому что за ним следуют Стефон Касл и Дилан Харпер. Затем наши снайперы получают броски в переходе, Виктор играет в пространстве и так далее.

Мне не нужно было бросать ему вызов. Я просто хотел, чтобы он знал: я могу не говорить ему этого каждый раз, но это правда. Он ни разу не передержал мяч и не бросал за всю нашу команду. Так что, когда приходит время проявить свою волю, это не обязательно должно происходить только в последние четыре минуты игры. Так что ДеАарон Фокс и Виктор задали тон, и все последовали их примеру», — приводит слова Джонсона ESPN.

