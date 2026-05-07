«Неотъемлемая часть ДНК ЦСКА». Пистолис — о продлении Семёнова, Курбанова и Астапковича

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андреас Пистиолис отреагировал на заключение новых контрактов с 39-летним Никитой Курбановым, 32-летним Антоном Астапковичем и 36-летним Семёном Антоновым.

«Я с большим энтузиазмом воспринял продление контрактов Семёна, Никиты и Антона. Искренне рад продолжить работу с игроками, которые за эти годы стали неотъемлемой частью ДНК ЦСКА. Их трудолюбие и высокие моральные качества полностью соответствуют идеалам и идентичности команды. Вместе с Ваней Уховым они представляют наследие этого клуба и продолжение культуры ЦСКА», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба команды.