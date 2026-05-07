Хапоэль Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
«Нет ясной структуры». Финч — о проблемах «Миннесоты» после разгрома от «Сан-Антонио»

Главный тренер команды НБА «Миннесота Тимбервулвз» Крис Финч прокомментировал разгромное поражение во втором матче 1/4 финала плей-офф с «Сан-Антонио Спёрс» (95:133, 1-1).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
133 : 95
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 21, Вембаньяма - 19, Фокс - 16, Шампани - 12, Барнс - 12, Харпер - 11, Васселл - 10, Джонсон - 9, Уотерс III - 8, Олиник - 5, Корнет - 4, Маклафлин - 2, Брайант - 2, Бийомбо - 2, Пламли
Миннесота Тимбервулвз: Шеннон - 12, Макдэниелс - 12, Эдвардс - 12, Рэндл - 12, Рид - 11, Андерсон - 8, Инглс - 7, Беранже - 7, Гобер - 5, Филлипс - 3, Конли - 3, Кларк - 3, Хиланд, Досунму

«Сегодня мы проиграли сопернику во всех аспектах — и в атаке, и в защите. Мы не нашли способов исправить ситуацию. Единственным ярким звеном был Джейден Макдэниелс, но почти все его фолы случились в ситуациях, где он остался один. Мы не смогли ему помочь, из-за этого у него был тяжёлый вечер. Меня не устроила наша игра против двойных опек — вместо быстрого паса и движения мяча мы только пытались обыграть соперника на дриблинге, что ни к чему не приводило.

Нам нужно чётко понимать, что мы хотим делать на площадке, а сейчас у нас нет ясной структуры — просто дриблинг, и всё. Особенно меня беспокоит не реализация трёхочковых, а пробелы на линии штрафных. Из-за неэффективной атаки мы начинаем плохо защищаться против быстрых прорывов соперника. Наша атака должна помогать защите, а сейчас получается наоборот», — приводит слова Финча с пресс-конференции Yahoo Sports.

