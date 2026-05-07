«На их месте тоже поверил бы в себя». Эдвардс — о разгроме во второй игре с «Сан-Антонио»

Атакующий защитник команды НБА «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс прокомментировал разгромное поражение во втором матче 1/4 финала плей-офф с «Сан-Антонио Спёрс» (95:133, 1-1).

«Да, они обыграли нас с разницей в 40 очков. На их месте я бы тоже поверил в себя после такой игры. После матча я сказал ребятам, что часто бывает: «Если команда выигрывает первый матч на выезде, во втором она может серьёзно уступить. Нельзя начинать встречу без полной самоотдачи». К сожалению, с нами это и произошло — поэтому и поражение получилось таким крупным.

Думаю, нам нужно просмотреть видео, найти в их действиях и двойной опеке слабые места. Мы просто не забили достаточно бросков, чтобы они от этого отказались. У нас, на мой взгляд, были проблемы с попаданием бросков сегодня вечером, так что они были просто довольны, делая это весь матч. Так что я чувствую, что, чем больше мы забиваем, тем легче мне будет», — приводит слова Эдвардса журналист Кристофер Найн в социальной сети Х.