Антонов — о новом контракте с ЦСКА: счастлив, что в моём «сериале» будет новый сезон

Форвард ЦСКА Семён Антонов высказался о продлении контракта с действующим чемпионом Единой лиги ВТБ.

«Очередной год, очередная глава. Уверен, что для ЦСКА через пару месяцев она завершится на самой высокой ноте, очередным трофеем! Счастлив, что в моём спортивном «сериале» будет следующий сезон, счастлив, что он пройдёт в тех же цветах, в окружении болельщиков, без которых нас невозможно представить и ещё труднее понять.

Благодарен руководству и главному тренеру за их доверие и совместную работу, за прошлые и будущие победы, за яркий путь спортсмена, которые мне удаётся пройти. ЦСКА всегда будет первым!» — приводит слова Антонова пресс-служба команды.