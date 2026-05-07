Хапоэль Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Курбанов — о продлении контракта с ЦСКА: счастлив, что останусь частью любимой команды

Форвард московского ЦСКА Никита Курбанов высказался о подписании нового соглашения с клубом.

«Выступать за ЦСКА для меня – честь, радость и неотъемлемая часть жизни. Счастлив, что останусь частью любимой команды, что снова будут работать и побеждать в красно-синих цветах, и благодарен тренерам и руководству за такую возможность. Сейчас мы сосредоточены на плей-офф Лиги ВТБ нынешнего сезона и будем стараться изо всех сил, чтобы продолжить славные традиции ЦСКА сейчас и в будущем», — приводит слова Курбанова пресс-служба ЦСКА.

Ранее контракт с московским клубом продлил форвард Семён Антонов.

Напомним, ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги.

