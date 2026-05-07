Форвард ЦСКА Астапкович высказался о продлении контракта с клубом

Форвард ЦСКА Антон Астапкович высказался о продлении контракта с московской командой.

«Для меня имеет большое значение находиться рядом с лучшими в своём деле. Благодарен клубу и тренеру за доверие, которое буду стараться оправдывать и делать всё, что в моих силах. Рад быть в семье красно-синих», — приводит слова Астапковича пресс-служба ЦСКА.



Ранее свои контракты с московским клубом продлили два форварда: Семён Антонов и Никита Курбанов.

В полуфинальной серии плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026 ЦСКА встретится с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань».

Напомним, московский клуб является действующим чемпионом Единой лиги.