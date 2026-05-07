Хапоэль Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Защитник МБА-МАИ Воронов рассказал о мотивации продолжать карьеру в 40 лет

Российский защитник МБА-МАИ Евгений Воронов, которому 7 мая исполнилось 40 лет, поделился мыслями о том, что помогает ему сохранять мотивацию на высоком уровне.

«Я не люблю проигрывать ни в настольные игры детям, ни когда выхожу поиграть в футбол или баскетбол. Мне очень трудно поддаваться. Когда приходят молодые ребята или подписывают игроков на мои позиции, у меня всегда есть внутренний драйв доказать, что это моё место и меня рано списывать со счетов», — приводит слова Воронова «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Единой лиги российский ветеран сыграл 31 матч, набирая в среднем 5,8 очка, 1,9 подбора и 1,5 передачи за 18 минут на площадке.

