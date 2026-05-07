Хапоэль Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Можете не рассчитывать». Инсайдер раскрыл реальное положение дел с травмой Дончича

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался о травме разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича и о том, как клуб подходит к его отсутствию в серии второго раунда плей-офф НБА с «Оклахома-Сити Тандер».

«Я не думаю, что у «Лейкерс» были какие-то заблуждения насчёт возвращения Луки. Они изначально выходили на эту серию, зная, что его не будет. Каждый день здесь, в Лос-Анджелесе, люди спрашивают: «Когда вернётся Лука?», но на это можете не рассчитывать», — приводит слова Уиндхорста NBA Courtside.

Напомним, Дончич получил растяжение задней поверхности бедра второй степени в начале апреля. Словенский разыгрывающий пропустил концовку регулярного чемпионата и первый раунд плей-офф.

