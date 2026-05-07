Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Центровой «Панатинаикоса» Лессор высказался о серии с «Валенсией»

Центровой «Панатинаикоса» Лессор высказался о серии с «Валенсией»
Комментарии

Центровой «Панатинаикоса» Матиас Лессор в преддверии четвёртого матча четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Валенсией» заявил, что его команде нужно выиграть одну игру и неважно, где это произойдёт.

Евролига . 1/4 финала. 4-й матч
08 мая 2026, пятница. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Валенсия
Валенсия, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Играть жёстче, лучше защищаться и выиграть матч. У нас есть две игры, чтобы выиграть одну. Вот и всё. Выиграть один матч. И завтра будет один шанс. Мы должны сделать то, что должны, и победить. Будь то здесь, в Валенсии, я не знаю. Мы просто должны выиграть один матч. Следующий — самый важный. Я всегда так думаю. Каждый раз, когда меня спрашивают, с сентября я говорю, что единственное, о чём я забочусь, — это следующая игра. Я не вижу пяти матчей. У нас есть четвёртая игра. Мы должны её выиграть. Вот и всё. Они [«Валенсия»] были просто физически сильнее нас. Они были просто голоднее. Возможно, мы были довольны победой в двух матчах в Валенсии. Я не знаю, но да, вот так», — приводит слова Лессора Basket News.

«Панатинаикос» ведёт в серии до трёх побед со счётом 2-1. Четвёртый матч состоится в пятницу в Афинах.

Календарь плей-офф Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Валенсия» одержала победу в третьем матче 1/4 финала плей-офф Евролиги с «Панатинаикосом»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android