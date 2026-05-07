Центровой «Панатинаикоса» Лессор высказался о серии с «Валенсией»

Центровой «Панатинаикоса» Матиас Лессор в преддверии четвёртого матча четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Валенсией» заявил, что его команде нужно выиграть одну игру и неважно, где это произойдёт.

«Играть жёстче, лучше защищаться и выиграть матч. У нас есть две игры, чтобы выиграть одну. Вот и всё. Выиграть один матч. И завтра будет один шанс. Мы должны сделать то, что должны, и победить. Будь то здесь, в Валенсии, я не знаю. Мы просто должны выиграть один матч. Следующий — самый важный. Я всегда так думаю. Каждый раз, когда меня спрашивают, с сентября я говорю, что единственное, о чём я забочусь, — это следующая игра. Я не вижу пяти матчей. У нас есть четвёртая игра. Мы должны её выиграть. Вот и всё. Они [«Валенсия»] были просто физически сильнее нас. Они были просто голоднее. Возможно, мы были довольны победой в двух матчах в Валенсии. Я не знаю, но да, вот так», — приводит слова Лессора Basket News.

«Панатинаикос» ведёт в серии до трёх побед со счётом 2-1. Четвёртый матч состоится в пятницу в Афинах.