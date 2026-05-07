Стали известны подробности предложения «Майами» по Адетокунбо

Баскетбольный клуб «Майами Хит» планирует предложить «Милуоки Бакс» за двукратного MVP НБА Янниса Адетокунбо, защитника Тайлера Хирроу, центрового Кел'эла Уэра, форварда Хайме Хакеса-младшего и выбор в первом раунде драфта 2026 года, написал инсайдер Эван Сидери на своей странице в социальной сети Х.

Ранее, по данным инсайдера ESPN Шэмса Чарании, «Хит» были очень близки к обмену Янниса ещё перед дедлайном в феврале, предлагая тогда Хирроу и Уэра.

В прошлом сезоне греческий форвард провёл за «Милуоки» 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. «Бакс» завершили сезон-2025/2026 с балансом 32-50, впервые за 10-летие не попав в плей-офф.