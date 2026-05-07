Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стали известны подробности предложения «Майами» по Адетокунбо

Стали известны подробности предложения «Майами» по Адетокунбо
Комментарии

Баскетбольный клуб «Майами Хит» планирует предложить «Милуоки Бакс» за двукратного MVP НБА Янниса Адетокунбо, защитника Тайлера Хирроу, центрового Кел'эла Уэра, форварда Хайме Хакеса-младшего и выбор в первом раунде драфта 2026 года, написал инсайдер Эван Сидери на своей странице в социальной сети Х.

Ранее, по данным инсайдера ESPN Шэмса Чарании, «Хит» были очень близки к обмену Янниса ещё перед дедлайном в феврале, предлагая тогда Хирроу и Уэра.

В прошлом сезоне греческий форвард провёл за «Милуоки» 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. «Бакс» завершили сезон-2025/2026 с балансом 32-50, впервые за 10-летие не попав в плей-офф.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Источник: «Бруклин» может отказаться от обмена Адетокунбо из-за его братьев
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android