Хапоэль Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
«Славная эпоха «Уорриорз» подошла к концу». Баркли — Дрэймонду Грину

Член Зала славы Чарльз Баркли заявил форварду «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонду Грину, что эпоха доминирования его команды подошла к концу.

«Для «Уорриорз» всё кончено. Без неуважения. Для любой старой команды всё заканчивается, поэтому можно говорить о том, что славная эпоха «Уорриорз» подошла к концу. У вас был отличный отрезок, вы стали старше, вы отпустили Клэя. Вы и Стеф на закате карьеры. Это просто прошло мимо вас. У вас был один из величайших периодов в истории. Думаете, вы станете здоровее к следующему году? Вы просто будете старше. Если вы хотите конкурировать, вам придётся оттуда уйти. Если Стеф хочет конкурировать, ему придётся оттуда уйти. Вам придётся принять это решение», — сказал Баркли в эфире шоу Inside the NBA.

