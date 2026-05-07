«Славная эпоха «Уорриорз» подошла к концу». Баркли — Дрэймонду Грину

Член Зала славы Чарльз Баркли заявил форварду «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонду Грину, что эпоха доминирования его команды подошла к концу.

«Для «Уорриорз» всё кончено. Без неуважения. Для любой старой команды всё заканчивается, поэтому можно говорить о том, что славная эпоха «Уорриорз» подошла к концу. У вас был отличный отрезок, вы стали старше, вы отпустили Клэя. Вы и Стеф на закате карьеры. Это просто прошло мимо вас. У вас был один из величайших периодов в истории. Думаете, вы станете здоровее к следующему году? Вы просто будете старше. Если вы хотите конкурировать, вам придётся оттуда уйти. Если Стеф хочет конкурировать, ему придётся оттуда уйти. Вам придётся принять это решение», — сказал Баркли в эфире шоу Inside the NBA.