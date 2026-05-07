Дончич объяснил, почему отправился в Испанию для лечения травмы

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич рассказал, что отправился в Испанию для прохождения лечения PRP (обогащённой тромбоцитами плазмы) в рамках восстановления после травмы задней поверхности бедра второй степени, и это решение было согласовано с медицинским штабом команды.

«Я отправился в Испанию, чтобы сделать PRP. Очевидно, все знают, что это одна из лучших стран для этого. И, конечно же, мы говорили с врачами «Лейкерс», и все согласились, чтобы я поехал туда. Очевидно, я знаю и доверяю многим людям из Испании», — приводит слова Дончича журналист Хоби Прайс на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Дончич получил повреждение в начале апреля. Словенский разыгрывающий пропустил концовку регулярного чемпионата и первый раунд плей-офф.