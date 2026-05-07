Стал известен ещё один претендент на Адетокунбо

Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо может перейти в «Кливленд Кавальерс». По данным инсайдера Джейка Фишера, «Кавальерс» обращались к «Бакс» ещё до дедлайна обменов, и им ответили, что для сделки потребуется отдать Эвана Мобли и несколько драфт-активов.

«Это построение обмена, от которого поклонники Мобли, вероятно, будут воротить нос, но это шаг, который, как сказали мне многие руководители других клубов, они бы сделали. «Кавальерс» действительно интересуются Яннисом», — приводит слова Фишера Basket News.

В прошлом сезоне греческий форвард провёл за «Милуоки» 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. «Бакс» завершили сезон-2025/2026 с балансом 32-50, впервые за 10-летие не попав в плей-офф.