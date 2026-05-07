Хапоэль Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Тренер «Валенсии» Мартинес извинился перед судьями после матча с «Панатинаикосом»

Главный тренер «Валенсии» Педро Мартинес в преддверии четвёртого матча четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Панатинаикосом» заявил, что не держит зла на наставника соперника Эргина Атамана, и извинился перед судейской бригадой за своё поведение в третьей игре, где оба тренера были удалены.

Евролига . 1/4 финала. 3-й матч
06 мая 2026, среда. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
87 : 91
Валенсия
Валенсия, Испания
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Хэйс, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Лессор, Фарид, Григонис, Эрнангомес, Митоглу
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Ки, Монтеро, Сако, Томпсон, Костелло, Ногес

«Прежде всего я не очень горжусь тем, что произошло вчера. Это был мой первый технический фол в сезоне во всех турнирах. Я хочу принести извинения судьям, потому что поставил их в очень трудное положение. Это не то, чему я рад, но это случилось. Лично я нервничал, потому что в предыдущих играх тренер Атаман давил на судей и пользовался преимуществом технических фолов в первом и втором матчах. А вчера мы вели с разницей в 13 очков, и он сделал то же самое без какой-либо причины. Но мы играли очень хорошо, и у нас было солидное преимущество.

Я не хотел, чтобы это произошло в предыдущих играх. Это не соответствует ценностям спорта. Я уважаю тренера Атамана и «Панатинаикос». Я надеюсь, что победит тот, кто сыграет лучше. Естественно, у меня нет проблем с ним. Вчера у нас были разногласия, но сейчас новая игра, мы профессионалы, и я без проблем пожму ему руку после матча», — приводит слова Мартинеса BasketNews.

