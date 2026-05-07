Хапоэль Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
«Хапоэль» Тель-Авив — «Реал» Мадрид, результат матча 7 мая 2026, счет 81:87, плей-офф Евролиги — 2025/2026

«Реал» в третий раз обыграл «Хапоэль» и вышел в «Финал четырёх» Евролиги
Комментарии

В четверг, 7 мая, на «Арена Ботевград» в Болгарии состоялся очередной матч 1/4 финала Евролиги сезона-2025/2026, в рамках которого «Хапоэль» из Тель-Авива принимал мадридский «Реал». Испанский коллектив со счётом 87:81 (23:21; 23:15; 17:17; 24:28) одержал победу и выиграл серию — 3-1.

Евролига . 1/4 финала. 4-й матч
07 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
81 : 87
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Брайант, Палатин, Тимор, Эдвардс, Рэндольф, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру, Мадар
Реал Мадрид: Лайлз, Абальде, Кампаццо, Океке, Прочида, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Льюль, Фелис, Лень

Лучшим игроком матча стал представитель «Хапоэля» американский центровой Даниэль Отуру, набравший по итогам матча 29 очков, семь подборов и одну передачу.

У «Реала» самым эффективным оказался испанский центровой Усман Гаруба, на его счету 16 очков и шесть подборов.

Напомним, действующим победителем Евролиги является «Фенербахче». В финале турнира турецкий клуб одолел «Монако» (81:70).

Календарь плей-офф Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Евролиги сезона-2025/2026
"«Хочу, чтобы вы помнили меня таким, каким я был». Ачилле Полонара попрощался с баскетболом
