«Реал» в третий раз обыграл «Хапоэль» и вышел в «Финал четырёх» Евролиги

В четверг, 7 мая, на «Арена Ботевград» в Болгарии состоялся очередной матч 1/4 финала Евролиги сезона-2025/2026, в рамках которого «Хапоэль» из Тель-Авива принимал мадридский «Реал». Испанский коллектив со счётом 87:81 (23:21; 23:15; 17:17; 24:28) одержал победу и выиграл серию — 3-1.

Лучшим игроком матча стал представитель «Хапоэля» американский центровой Даниэль Отуру, набравший по итогам матча 29 очков, семь подборов и одну передачу.

У «Реала» самым эффективным оказался испанский центровой Усман Гаруба, на его счету 16 очков и шесть подборов.

Напомним, действующим победителем Евролиги является «Фенербахче». В финале турнира турецкий клуб одолел «Монако» (81:70).