Евролига: результаты матчей плей-офф на 7 мая

В четверг, 7 мая, в Евролиге сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день 1/4 финала, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть одну встречу плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Евролига. Результаты плей-офф на 7 мая:

«Хапоэль» — «Реал» — 81:87 (счёт серии 1-3).

Напомним, пока только две команды гарантировали себе место в «Финале четырёх» — победитель регулярного чемпионата «Олимпиакос» и мадридский «Реал». Испанский коллектив выиграл серию с «Хапоэлем» со счётом 3-1.

Действующим победителем Евролиги является «Фенербахче». В финале турнира турецкий клуб одолел «Монако» (81:70).