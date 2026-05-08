Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Остин Риверс жёстко ответил Дрэймонду Грину и вызвал его на матч один на один

Остин Риверс жёстко ответил Дрэймонду Грину и вызвал его на матч один на один
Комментарии

Бывший защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Остин Риверс жёстко раскритиковал форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина и бросил ему вызов на матч один на один.

«Он болтает слишком вольно и с излишней уверенностью, когда спорит с другими игроками, как будто он лучше их. Нет, нет, нет. Ты добился большего, потому что был звездой в своей роли в системе Стива Керра. Когда он начинает говорить так, как говорил с Чарльзом Баркли, или принижать меня или других игроков, тут я говорю: «Эй, Дрэймонд, почему бы тебе не сыграть со мной один на один? Потому что ты не сможешь делать скидки, ставить заслоны в игре один на один. Так что вся эта лишняя болтовня — чушь», — сказал Риверс в подкасте To The Baha на YouTube.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
«Славная эпоха «Уорриорз» подошла к концу». Баркли — Дрэймонду Грину
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android