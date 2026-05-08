Остин Риверс жёстко ответил Дрэймонду Грину и вызвал его на матч один на один

Бывший защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Остин Риверс жёстко раскритиковал форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина и бросил ему вызов на матч один на один.

«Он болтает слишком вольно и с излишней уверенностью, когда спорит с другими игроками, как будто он лучше их. Нет, нет, нет. Ты добился большего, потому что был звездой в своей роли в системе Стива Керра. Когда он начинает говорить так, как говорил с Чарльзом Баркли, или принижать меня или других игроков, тут я говорю: «Эй, Дрэймонд, почему бы тебе не сыграть со мной один на один? Потому что ты не сможешь делать скидки, ставить заслоны в игре один на один. Так что вся эта лишняя болтовня — чушь», — сказал Риверс в подкасте To The Baha на YouTube.