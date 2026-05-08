«Детройт» обыграл «Кливленд» и повёл в серии 1/4 финала плей-офф НБА со счётом 2-0

Завершился второй матч 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Детройт Пистонс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой хозяев со счётом 107:97.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Кавальерс» Донован Митчелл, в его активе 31 очко, шесть подборов и три передачи.

В составе «Пистонс» выделялся разыгрывающий Кейд Каннингем, на его счету дабл-дабл из 25 очков и 10 передач, также он совершил четыре подбора.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Детройта». Следующий матч состоится 10 мая в Кливленде.