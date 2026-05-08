Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Детройт Пистонс — Кливленд Кавальерс, результат матча 8 мая 2026, счет 107:97, 2-й матч 1/4 финала плей-офф НБА — 2025/2026

«Детройт» обыграл «Кливленд» и повёл в серии 1/4 финала плей-офф НБА со счётом 2-0
Комментарии

Завершился второй матч 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Детройт Пистонс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой хозяев со счётом 107:97.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2026, пятница. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
107 : 97
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Детройт Пистонс: Каннингем - 25, Харрис - 21, Робинсон - 17, Дженкинс - 14, Томпсон - 10, Дюрен - 8, Леверт - 8, Холланд - 2, Стюарт - 2, Рид, Ланир, Сассер, Грин, Смит
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 31, Аллен - 22, Харден - 10, Мобли - 9, Уэйд - 8, Тайсон - 7, Шрёдер - 4, Страс - 3, Эллис - 3, Брайант, Портер, Нэнс, Проктор, Томлин

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Кавальерс» Донован Митчелл, в его активе 31 очко, шесть подборов и три передачи.

В составе «Пистонс» выделялся разыгрывающий Кейд Каннингем, на его счету дабл-дабл из 25 очков и 10 передач, также он совершил четыре подбора.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Детройта». Следующий матч состоится 10 мая в Кливленде.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Следите за плей-офф НБА на «Чемпионате»:
С каким счётом на этот раз уступят «Лейкерс»? Плей-офф НБА — LIVE!
Live
С каким счётом на этот раз уступят «Лейкерс»? Плей-офф НБА — LIVE!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android