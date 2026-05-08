Жальгирис Каунас — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Оклахома-Сити Тандер — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 8 мая 2026, счет 125:107, плей-офф НБА 2025-2026

«Оклахома» снова победила «Лейкерс» в плей-офф НБА и повела 2-0 в серии
Завершился второй матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Оклахома-Сити на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 125:107. Счёт в серии 2-0 в пользу «Оклахомы».

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2026, пятница. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
125 : 107
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 22, Холмгрен - 22, Митчелл - 20, Маккейн - 18, Уоллес - 12, Хартенштайн - 10, Уильямс - 7, Карузо - 5, Джо - 4, Дорт - 3, Топич - 2, Уиггинс, Уильямс
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 31, Джеймс - 23, Хатимура - 16, Смарт - 14, Кеннард - 10, Хэйс - 6, Эйтон - 3, Смит - 2, Кнехт - 2, Тьеро, Джеймс, Ларэвиа, Клебер

Самыми результативными в составе победителей стали защитник Шэй Гилджес-Александер и центровой Чет Холмгрен, набравшие по 22 очка.

Лучшую результативность у гостей продемонстрировал защитник Остин Ривз — 31 очко. Леброн Джеймс оформил следующую статистику: 23 очка, два подбора и шесть передач.

Следующий матч между командами состоится 10 мая в Лос-Анджелесе.

В первом раунде плей-офф «Оклахома» прошла «Финикс» со счётом в серии 4-0. «Лейкерс» были сильнее «Хьюстона» — счёт в серии 4-2.

В регулярном чемпионате «Оклахома» заняла первое место в Западной конференции. «Лейкерс» финишировали на четвёртом месте на Западе.

Напомним, «Оклахома» является действующим победителем НБА, в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
