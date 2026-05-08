«Оклахома» снова победила «Лейкерс» в плей-офф НБА и повела 2-0 в серии

Завершился второй матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Оклахома-Сити на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 125:107. Счёт в серии 2-0 в пользу «Оклахомы».

Самыми результативными в составе победителей стали защитник Шэй Гилджес-Александер и центровой Чет Холмгрен, набравшие по 22 очка.

Лучшую результативность у гостей продемонстрировал защитник Остин Ривз — 31 очко. Леброн Джеймс оформил следующую статистику: 23 очка, два подбора и шесть передач.

Следующий матч между командами состоится 10 мая в Лос-Анджелесе.

В первом раунде плей-офф «Оклахома» прошла «Финикс» со счётом в серии 4-0. «Лейкерс» были сильнее «Хьюстона» — счёт в серии 4-2.

В регулярном чемпионате «Оклахома» заняла первое место в Западной конференции. «Лейкерс» финишировали на четвёртом месте на Западе.

Напомним, «Оклахома» является действующим победителем НБА, в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану».