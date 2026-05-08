Евролига: расписание матчей плей-офф на 8 мая

В пятницу, 8 мая, в Евролиге сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день 1/4 финала, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть две встречи плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Евролига. Расписание игр на 8 мая (время московское):

20:00. «Жальгирис» — «Фенербахче» (счёт в серии 1-2);

21:15. «Панатинаикос» — «Валенсия» (счёт в серии 2-1).

В «Финал четырёх» уже вышли две команды — греческий «Олимпиакос», который единственный в 1/4 финала не потерпел ни одного поражения, обыграв «Монако» со счётом 3-0, и мадридский «Реал», закрывший серию с «Хапоэлем» из Тель-Авива — 3-1.