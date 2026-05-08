Легенда баскетбола Иссел назвал пятёрку лучших игроков

77-летний легендарный баскетболист, чемпион АБА и член Зала славы баскетбола Дэн Иссел назвал пятёрку лучших баскетболистов.

«Я начну с Карима. Кто-то сказал мне, что в регулярных сезонах и плей-офф мы с Каримом встречались 62 раза. Это, вероятно, означает, что 62 раза я оказывался не на той стороне счёта. Я включу в свою команду Карима и Эм-Джея [Майкла Джордана].

Неожиданным выбором может стать то, что я включу в эту команду Джулиуса Ирвинга. У меня была возможность увидеть Джулиуса, когда он только пришёл в АБА, и он был невероятен. Он делал вещи, которых я раньше никогда не видел на баскетбольной площадке. Он единственный парень, которого я когда-либо видел забивающим сверху через Артиса Гилмора. Также я бы включил Мэджика [Джонсона] в эту команду и Ларри Бёрда», — сказал Иссел в видео на YouTube-канале Run It Back on FanDuel TV.